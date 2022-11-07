Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц

Исследование проводилось с 30 сентября по 3 ноября среди жителей 578 населенных пунктов старше 18 лет. Всего в общем опросе участвовали 2,5 тысячи респондентов, 20,5 тысячи — в опросе населения крупных городов и городов-миллионников.

Специалисты выяснили, что больше всего денег для счастья хотели бы иметь жители Москвы (250 тысяч рублей), Ростова-на-Дону (205 тысяч), Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени (по 200 тысяч). В топ-5 попали петербуржцы, желающие иметь 197 тысяч рублей в месяц, хабаровчане и новосибирцы (по 195 тысяч). Замыкают список мегаполисов Ижевск (155 тысяч), Рязань (152 тысячи) и Оренбург (150 тысяч).

По данным SuperJob, за полгода запросы россиян выросли почти на 8%: в апреле жителям страны в среднем для счастья требовалось 190 тысяч рублей.

Отмечается, что мужчины оказались более требовательны, чем женщины: им необходимо 226 тысяч рублей, чтобы быть счастливыми, при этом россиянкам будет достаточно 182 тысяч рублей. Кроме того, запросы растут с возрастом респондентов: молодежи для счастья хватит 150 тысяч рублей, а россиянам в возрасте от 45 лет хотелось бы иметь 222 тысячи рублей, пишет Газета.ру.

