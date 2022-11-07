Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц
Россиянам в среднем необходимо 205 тысяч рублей в месяц, чтобы ощущать себя счастливыми. Об этом сообщает РБК со ссылкой на итоги опроса сервиса по поиску работы SuperJob.
Исследование проводилось с 30 сентября по 3 ноября среди жителей 578 населенных пунктов старше 18 лет. Всего в общем опросе участвовали 2,5 тысячи респондентов, 20,5 тысячи — в опросе населения крупных городов и городов-миллионников.
Специалисты выяснили, что больше всего денег для счастья хотели бы иметь жители Москвы (250 тысяч рублей), Ростова-на-Дону (205 тысяч), Владивостока, Екатеринбурга, Красноярска и Тюмени (по 200 тысяч). В топ-5 попали петербуржцы, желающие иметь 197 тысяч рублей в месяц, хабаровчане и новосибирцы (по 195 тысяч). Замыкают список мегаполисов Ижевск (155 тысяч), Рязань (152 тысячи) и Оренбург (150 тысяч).
По данным SuperJob, за полгода запросы россиян выросли почти на 8%: в апреле жителям страны в среднем для счастья требовалось 190 тысяч рублей.
Отмечается, что мужчины оказались более требовательны, чем женщины: им необходимо 226 тысяч рублей, чтобы быть счастливыми, при этом россиянкам будет достаточно 182 тысяч рублей. Кроме того, запросы растут с возрастом респондентов: молодежи для счастья хватит 150 тысяч рублей, а россиянам в возрасте от 45 лет хотелось бы иметь 222 тысячи рублей, пишет Газета.ру.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,5 млн+4 566 / сут.
Умерли
391 тыс.+62 / сут.
Выздоровели
20,9 млн+5 735 / сут.
- В США назвали наплыв мигрантов «тягчайшим преступлением» Байдена
- Дипломат Полянский: ООН пообещала снять ограничения на вывоз российского зерна
- Товарооборот между Россией и Китаем достиг $153,938 млрд
- Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani возобновят поставки в Россию
- Глава Приморья поручил проверить сообщения о потерях морской пехоты в ходе спецоперации
- Опрос: Россиянам для счастья нужно в среднем 205 тысяч рублей в месяц
- Настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН погиб в зоне спецоперации
- Дзюба ушел из турецкой «Аданы Демирспор»
- Во Владивосток на пароме доставили тела двух погибших в Сеуле россиянок
- Экономист спрогнозировал стоимость бензин в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru