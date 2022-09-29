Названы направления с самыми высокими зарплатами в ближайшие 10 лет
В ближайшие 5–10 лет самые высокие заработки в Москве ожидаются у трудящихся в IT-индустрии, киберсфере и агросекторе, рассказал хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.
По его словам, новые вакансии с хорошими финансовыми предложениями будут открывать в сферах, связанных с импортозамещением. Эксперт прогнозирует, что это электроника, машиностроение и самолетостроение.
Высокий уровень зарплат сохранится в банковском секторе. При этом «максимально прибыльной» в ближайшей перспективе специалист считает сферу внутреннего туризма.
«Все, кто занимается развитием отечественного туризма, получат возможность разбогатеть, так как эта сфера станет максимально прибыльной. Уже сегодня растут цены на услуги, соответственно, растет и маржинальность», - сказал в интервью «Вечерней Москве» Валинуров.
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