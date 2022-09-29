Названы направления с самыми высокими зарплатами в ближайшие 10 лет

В ближайшие 5–10 лет самые высокие заработки в Москве ожидаются у трудящихся в IT-индустрии, киберсфере и агросекторе, рассказал хедхантер и карьерный консультант Ильгиз Валинуров.

По его словам, новые вакансии с хорошими финансовыми предложениями будут открывать в сферах, связанных с импортозамещением. Эксперт прогнозирует, что это электроника, машиностроение и самолетостроение.