Опрос: Российские работодатели отказываются от удаленки

«Удаленный персонал сегодня есть в 4 из 10 компаний, до пандемии дистанционные сотрудники работали у каждого третьего работодателя, в мае 2020 года – в 59 процентов компаний», - говорится в исследовании.

Отмечается, что в Москве удаленно работают в 40 процентах компаний, а в Санкт-Петербурге – 36 процентах.

Чаще всего удаленно работают программисты, специалисты по подбору персонала, проектировщики и другие категории.

Ранее Госдума на пленарном заседании приняла постановление, содержащее рекомендацию для Минцифры отказаться от возможности предоставления удаленной работы уехавшим из России после начала спецоперации IT-специалистам, чья работа связана с разработкой государственных информационных систем или оборотом персональных данных, сообщает НСН.

