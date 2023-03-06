Опрос: Российские работодатели отказываются от удаленки
Удаленную работу сохраняют только четыре из десяти компаний, в разгар пандемии на дому работали сотрудники 59% компаний, говорится в исследовании портала SuperJob.
«Удаленный персонал сегодня есть в 4 из 10 компаний, до пандемии дистанционные сотрудники работали у каждого третьего работодателя, в мае 2020 года – в 59 процентов компаний», - говорится в исследовании.
Отмечается, что в Москве удаленно работают в 40 процентах компаний, а в Санкт-Петербурге – 36 процентах.
Чаще всего удаленно работают программисты, специалисты по подбору персонала, проектировщики и другие категории.
Ранее Госдума на пленарном заседании приняла постановление, содержащее рекомендацию для Минцифры отказаться от возможности предоставления удаленной работы уехавшим из России после начала спецоперации IT-специалистам, чья работа связана с разработкой государственных информационных систем или оборотом персональных данных, сообщает НСН.
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