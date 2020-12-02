Минтруд: Удаленная работа не должна влиять на уровень зарплаты

Дистанционная работа не должна влиять на уровень заработной платы при сохранении прежнего объема задач. Соответствующее заявление сделал глава Минтруда Антон Котяков, сообщает РИА Новости.

По словам Котякова, переводя сотрудников на работу в дистанционном режиме, работодатели не имеют права сокращать зарплату, оставляя при этом офисную нагрузку.

Ранее Совет Федерации одобрил закон об удалённой работе. В силу он вступит с 1 января 2021 года. На прошлой неделе документ был принят нижней палатой парламента.

Документ регламентирует условия дистанционной работы сотрудников.

В частности, в нем определяются случаи, при которых работодатель может отправить работника на удаленку без его согласия. Речь идёт в том числе о катастрофах, пожарах или эпидемиях.

