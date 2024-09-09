Опрос: Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день

Еще 23% респондентов рассказали, что перерабатывают два-три раза в неделю. 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц, 23% заверили, что не перерабатывают никогда.

Среди причин переработок 46% опрошенных назвали периоды высокого сезона и большую загрузку. 34% работают больше положенного в случае отсутствия коллег из-за отпуска или болезни. Ввиду сложности внутренних процессов и многозадачности перерабатывают 33% респондентов, 25% делают это из-за текучки кадров, 22% — из-за долгого поиска сотрудника. 20% назвали причиной недостаток помощи от коллег или руководства.

Кроме того, 48% опрошенных сообщили, что компенсация за переработки у них не предусмотрена. 37% получают компенсацию деньгами, 14% могут уйти с работы пораньше или прийти на неё попозже. 10% получают дополнительный выходной. Бонусы и другие формы компенсации предусмотрены только у 2% респондентов.

Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.

