Опрос: Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день
Порядка 29% россиян перерабатывают каждый или почти каждый день, сообщает РБК со ссылкой на опрос HeadHunter.
Еще 23% респондентов рассказали, что перерабатывают два-три раза в неделю. 12% отметили, что сталкиваются с переработками не реже раза в неделю, 17% сообщили, что делают это пару раз в месяц, 23% заверили, что не перерабатывают никогда.
Среди причин переработок 46% опрошенных назвали периоды высокого сезона и большую загрузку. 34% работают больше положенного в случае отсутствия коллег из-за отпуска или болезни. Ввиду сложности внутренних процессов и многозадачности перерабатывают 33% респондентов, 25% делают это из-за текучки кадров, 22% — из-за долгого поиска сотрудника. 20% назвали причиной недостаток помощи от коллег или руководства.
Кроме того, 48% опрошенных сообщили, что компенсация за переработки у них не предусмотрена. 37% получают компенсацию деньгами, 14% могут уйти с работы пораньше или прийти на неё попозже. 10% получают дополнительный выходной. Бонусы и другие формы компенсации предусмотрены только у 2% респондентов.
Ранее заместитель генерального директора сервиса «Работа.ру» Александр Ветерков в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что больше половины опрошенных россиян (55%) считают трудоголизм нормой.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru