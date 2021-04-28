Опрос: половина россиян вызывали скорую помощь в течение последнего года
Половина россиян (50%) в течение последнего года вызывали скорую медицинскую помощь. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ.
В опросе поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
При это каждый четвертый (25%) отмечает, что медики приезжали быстрее, чем через 15 минут, каждый третий (34%) ждал приезда 15-30 минут, а 16% опрошенных отметили, что им пришлось ждать скорую около часа.
По данным опроса, большинство россиян (85%) остались довольны работой медиков, 16% опрошенных высказали недовольство. Более трети россиян (39%) считают, что в условиях пандемии скорая помощь стала работать лучше.
Ранее стало известно, что почти 60% врачей готовы консультировать пациентов во внерабочее время. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования медицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) и медицинского сообщества «Врачи РФ».
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