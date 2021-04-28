Опрос: половина россиян вызывали скорую помощь в течение последнего года

Половина россиян (50%) в течение последнего года вызывали скорую медицинскую помощь. Об этом стало известно из опроса ВЦИОМ.

В опросе поучаствовали 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Опрос: почти 60% врачей консультируют пациентов во внерабочее время

При это каждый четвертый (25%) отмечает, что медики приезжали быстрее, чем через 15 минут, каждый третий (34%) ждал приезда 15-30 минут, а 16% опрошенных отметили, что им пришлось ждать скорую около часа.

По данным опроса, большинство россиян (85%) остались довольны работой медиков, 16% опрошенных высказали недовольство. Более трети россиян (39%) считают, что в условиях пандемии скорая помощь стала работать лучше.

Ранее стало известно, что почти 60% врачей готовы консультировать пациентов во внерабочее время. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования медицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) и медицинского сообщества «Врачи РФ».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеОпрос ВциомСкорая Помощь
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры