Опрос: почти 60% врачей консультируют пациентов во внерабочее время

Почти 60% врачей готовы консультировать пациентов во внерабочее время. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования медицинского сервиса «Доктор рядом» (входит в портфель VEB Ventures) и медицинского сообщества «Врачи РФ».

Три четверти специалистов (75%) признались, что не хотели бы заниматься рабочей коммуникацией во время отдыха. Но большинство из них (78%, или 59% от общего количества участников опроса) отметили, что все равно отвечают на звонки и сообщения пациентов. Еще 22% (или 16% от общего числа опрошенных) заявили, что на рабочие звонки дома не отвечают. Только каждый шестой специалист (17%) спокойно относится к коммуникации с пациентами во время отдыха.

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По словам генерального директора цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Дениса Швецова, работники здравоохранения больше других подвержены риску эмоционального выгорания в условиях высокой нагрузки и стрессов, поэтому необходимо наладить взаимодействие между врачом и пациентом в удобном для всех формате.

«Это может быть реализовано благодаря телемедицине и платформенным решениям для проведения онлайн консультаций», - отметил Швецов.

«В дискуссиях о преимуществах телемедицины акцент, как правило, смещается в сторону пациента. Клиент получает полезную консультацию максимально быстро и просто. Однако не стоит забывать о пользе подобных платформ для медицинских специалистов, онлайн - консультации сегодня способствуют оптимизации рабочего процесса, помогают специалисту оперативно общаться с пациентами и сводят к минимуму звонки клиентов в нерабочее время, поскольку основной площадкой для их коммуникации становятся медицинские онлайн-платформы», - заявил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Доктор рядом» — первая медицинская компания, которая стала оказывать дистанционные медицинские консультации. На 1 марта 2021 года количество пользователей сервиса превышало 5 миллионов человек.

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Фото: mos.ru/Евгений Самарин
ТЕГИ:ВрачиМедицина
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