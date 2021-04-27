Опрос: почти 60% врачей консультируют пациентов во внерабочее время

По словам генерального директора цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» Дениса Швецова, работники здравоохранения больше других подвержены риску эмоционального выгорания в условиях высокой нагрузки и стрессов, поэтому необходимо наладить взаимодействие между врачом и пациентом в удобном для всех формате.

«Это может быть реализовано благодаря телемедицине и платформенным решениям для проведения онлайн консультаций», - отметил Швецов.

«В дискуссиях о преимуществах телемедицины акцент, как правило, смещается в сторону пациента. Клиент получает полезную консультацию максимально быстро и просто. Однако не стоит забывать о пользе подобных платформ для медицинских специалистов, онлайн - консультации сегодня способствуют оптимизации рабочего процесса, помогают специалисту оперативно общаться с пациентами и сводят к минимуму звонки клиентов в нерабочее время, поскольку основной площадкой для их коммуникации становятся медицинские онлайн-платформы», - заявил генеральный директор VEB Ventures Олег Теплов.

«Доктор рядом» — первая медицинская компания, которая стала оказывать дистанционные медицинские консультации. На 1 марта 2021 года количество пользователей сервиса превышало 5 миллионов человек.

