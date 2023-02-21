Опрос: Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать

Половина россиян (56%) выступает против перестройки языковой ситуации и считает, что русский язык надо оберегать и бороться за его частоту, при этом 49% из этих респондентов уверяют, что следить за чистотой языка должны неравнодушные граждане. Такие данные следуют из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Отмечается, что чем старше россиянин, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту русского языка. Таким образом, среди 18-24-летних так думают 37%, а среди респондентов старше 60 лет – 67%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 февраля, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН заявил, что с принятием закона, регулирующего использование иностранных слов в русском языке, некоторым россиянам придется убрать из своего лексикона слово «кейс», так как его употребление неуместно, а также к нему имеются русские аналоги.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Опрос ВциомРусский Язык
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