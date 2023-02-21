Опрос: Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать

Отмечается, что чем старше россиянин, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту русского языка. Таким образом, среди 18-24-летних так думают 37%, а среди респондентов старше 60 лет – 67%.

Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 февраля, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН заявил, что с принятием закона, регулирующего использование иностранных слов в русском языке, некоторым россиянам придется убрать из своего лексикона слово «кейс», так как его употребление неуместно, а также к нему имеются русские аналоги.

