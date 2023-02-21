Опрос: Половина россиян считает, что русский язык надо оберегать
Половина россиян (56%) выступает против перестройки языковой ситуации и считает, что русский язык надо оберегать и бороться за его частоту, при этом 49% из этих респондентов уверяют, что следить за чистотой языка должны неравнодушные граждане. Такие данные следуют из опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Отмечается, что чем старше россиянин, тем чаще он говорит о необходимости бороться за чистоту русского языка. Таким образом, среди 18-24-летних так думают 37%, а среди респондентов старше 60 лет – 67%.
Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен 12 февраля, в нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Ранее член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман в разговоре с НСН заявил, что с принятием закона, регулирующего использование иностранных слов в русском языке, некоторым россиянам придется убрать из своего лексикона слово «кейс», так как его употребление неуместно, а также к нему имеются русские аналоги.
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