Путин назвал русский язык объединяющей силой, скрепляющей страны СНГ
Президент России Владимир Путин заявил, что народы стран СНГ многое связывает, сообщает РИА Новости.
По его словам, это и общая история, и глубокое переплетение культур и обычаев, а также русский язык.
«Наши народы связывает действительно многое: общая история, духовные корни, глубокое переплетение культур и обычаев, ценности и традиции. И, конечно же, русский язык, который является мощной объединяющей силой, скрепляющей наши многонациональные государства», - указал российский лидер на неформальном саммите лидеров СНГ.
Ранее Путин заявил, что защита населения и укрепление стабильности должны быть общими задачами государств СНГ, пишут «Известия».
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