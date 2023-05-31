Опрос: половина работодателей в России собирается повысить зарплаты на 5–15%
Более половины российских работодателей решили повысить зарплаты сотрудников в 2023 году. Об этом пишут «Ведомости», ссылаясь на опрос рекрутинговой платформы HeadHunter.
Эксперты проводили исследование в апреле-мае текущего года, в нем приняли участие 440 компаний из различных сфер деятельности.
Так, 56% опрошенных заявили, что планируют увеличить фонд оплаты труда на 5-15 процентов. В основном это IТ-компании, предприятия из сфер строительства и недвижимости. Кроме того, 3% респондентов намерены сократить на 5-15 процентов оклады и бонусы. О таких планах заявляли представители розничной торговли и финансовых технологий.
Сервис HeadHunter также выяснил, что 60% работодателей собираются увеличить штат, 11% — наоборот, сократить численность сотрудников.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru