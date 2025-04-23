Родкомитет спортсменов встал на защиту тренера, обвиняемого в домогательствах

Родительский комитет фигуристов, занимающихся под руководством тренера Константина Медовикова, выступил с заявлением в его поддержку после обвинений в домогательствах со стороны матери 12-летней спортсменки Дарьи Антоновой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя родкомитета Лолиту Белову.

По ее словам, в родители считают выдвинутые обвинения необоснованными и уверены, что Антонова действует предвзято, действуя в сговоре с матерью другой фигуристки — Юлией Хохловой. Обе женщины, по версии Беловой, покинули группу Медовикова и, по ее словам, намеренно инициировали кампанию против тренера.