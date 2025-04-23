Родкомитет спортсменов встал на защиту тренера, обвиняемого в домогательствах
Родительский комитет фигуристов, занимающихся под руководством тренера Константина Медовикова, выступил с заявлением в его поддержку после обвинений в домогательствах со стороны матери 12-летней спортсменки Дарьи Антоновой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя родкомитета Лолиту Белову.
По ее словам, в родители считают выдвинутые обвинения необоснованными и уверены, что Антонова действует предвзято, действуя в сговоре с матерью другой фигуристки — Юлией Хохловой. Обе женщины, по версии Беловой, покинули группу Медовикова и, по ее словам, намеренно инициировали кампанию против тренера.
Белова также предположила, что претензии Антоновой могли быть вызваны неудачами ее дочери в текущем и предыдущем сезонах. В частности, Дарья не смогла пройти отбор на соревнования в Йошкар-Оле в прошлом году и в этом сезоне не квалифицировалась по старшей возрастной категории.
Ранее Татьяна Антонова заявила, что ее дочь подвергалась неподобающему поведению со стороны тренера. По словам женщины, девочка жаловалась на физический контакт, включая поцелуи и прикосновения. В марте 2025 года Константин Медовиков покинул Центр зимних видов спорта в Новосибирске по собственному желанию, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Родкомитет спортсменов встал на защиту тренера, обвиняемого в домогательствах
- СМИ: Украина и ЕС хотят гарантий безопасности перед переговорами с Россией
- Песков заявил, что Россия готова обсуждать с ЕС поставки газа
- Мужчина погиб в результате детонации взрывного устройства в Белгородской области
- Песков: Конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов
- Вучич подтвердил свое участие в праздновании Дня Победы в Москве
- СМИ: Трамп может обвинить Киев в срыве переговоров и прекратить помощь
- «Мы ждали!»: Медведев похвалил Трампа за позицию по Крыму и критике Зеленского
- Кремль сообщил о подготовке ко встрече Путина и Трампа
- Заявления США о выходе из переговоров назвали манипуляцией ради выгоды
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru