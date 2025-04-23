Родкомитет спортсменов встал на защиту тренера, обвиняемого в домогательствах

Родительский комитет фигуристов, занимающихся под руководством тренера Константина Медовикова, выступил с заявлением в его поддержку после обвинений в домогательствах со стороны матери 12-летней спортсменки Дарьи Антоновой. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на представителя родкомитета Лолиту Белову.

По ее словам, в родители считают выдвинутые обвинения необоснованными и уверены, что Антонова действует предвзято, действуя в сговоре с матерью другой фигуристки — Юлией Хохловой. Обе женщины, по версии Беловой, покинули группу Медовикова и, по ее словам, намеренно инициировали кампанию против тренера.

Мама 12-летней фигуристки Антоновой заявила о домогательствах тренера

Белова также предположила, что претензии Антоновой могли быть вызваны неудачами ее дочери в текущем и предыдущем сезонах. В частности, Дарья не смогла пройти отбор на соревнования в Йошкар-Оле в прошлом году и в этом сезоне не квалифицировалась по старшей возрастной категории.

Ранее Татьяна Антонова заявила, что ее дочь подвергалась неподобающему поведению со стороны тренера. По словам женщины, девочка жаловалась на физический контакт, включая поцелуи и прикосновения. В марте 2025 года Константин Медовиков покинул Центр зимних видов спорта в Новосибирске по собственному желанию, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
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