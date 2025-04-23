СМИ: Рубио отказался от визита в Лондон из-за отказа Киева обсуждать идеи Трампа
Госсекретарь США Марко Рубио отменил участие в переговорах по Украине, которые должны были пройти в Лондоне, после того как стало ясно, что украинская сторона не намерена обсуждать новые предложения президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.
По данным издания, украинские представители предпочли сосредоточиться на ранее озвученной инициативе Трампа о 30-дневном перемирии, в то время как в Вашингтоне рассчитывали обсудить более свежие предложения. Решение Киева вызвало недовольство американской стороны, что и стало причиной отказа Рубио от визита.
Следом за госсекретарем от поездки в Лондон отказался и спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф. Позже британский МИД подтвердил, что переговоры на уровне министров отложены, и встреча пройдет при участии делегаций более низкого уровня.
Источник Axios, близкий к украинскому руководству, заявил, что Киев воспринимает инициативы Трампа как чрезмерно ориентированные в пользу Москвы и, следовательно, неприемлемые для себя в текущем виде, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru