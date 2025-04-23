СМИ: Рубио отказался от визита в Лондон из-за отказа Киева обсуждать идеи Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио отменил участие в переговорах по Украине, которые должны были пройти в Лондоне, после того как стало ясно, что украинская сторона не намерена обсуждать новые предложения президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, украинские представители предпочли сосредоточиться на ранее озвученной инициативе Трампа о 30-дневном перемирии, в то время как в Вашингтоне рассчитывали обсудить более свежие предложения. Решение Киева вызвало недовольство американской стороны, что и стало причиной отказа Рубио от визита.