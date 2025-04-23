Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть немедленно прекращен, если Киев выведет свои войска из Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Эти территории, как напомнил представитель Кремля, официально закреплены в российской Конституции после референдумов 2022 года.