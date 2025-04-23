Песков: Конфликт на Украине завершится при выводе войск из четырех регионов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point заявил, что вооруженный конфликт на Украине может быть немедленно прекращен, если Киев выведет свои войска из Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Эти территории, как напомнил представитель Кремля, официально закреплены в российской Конституции после референдумов 2022 года.

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Песков подчеркнул, что именно контроль над этими четырьмя регионами рассматривается Москвой как ключевое условие прекращения огня. Он также сослался на заявление спецпредставителя президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, который назвал этот вариант самым простым путем к миру. По словам Пескова, эту же позицию ранее озвучил президент Владимир Путин, выступая перед дипломатами.

При этом представитель Кремля уточнил, что отставка украинского лидера Владимира Зеленского не является требованием Москвы. Однако он выразил сомнение в юридической прочности возможных мирных соглашений, подписанных действующим президентом Украины, отметив риск их оспаривания в будущем внутри страны, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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