Минобороны: Над Черным морем и Курской областью сбиты четыре дрона

Российские средства противовоздушной обороны в течение одного часа уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, три дрона были сбиты над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Курской области. Операция по перехвату была проведена в период с 20:00 до 21:00 мск.