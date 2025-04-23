Минобороны: Над Черным морем и Курской областью сбиты четыре дрона
Российские средства противовоздушной обороны в течение одного часа уничтожили четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, три дрона были сбиты над акваторией Черного моря, еще один — над территорией Курской области. Операция по перехвату была проведена в период с 20:00 до 21:00 мск.
В Минобороны отметили, что инцидент произошел в рамках продолжающейся активности со стороны Украины, направленной на попытки атак с использованием беспилотников.
Информация о пострадавших и разрушениях в результате происшествия не приводится, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru