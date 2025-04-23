Спецпосланник Келлог сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной
Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о положительных результатах переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которые прошли в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в X.
По словам американского дипломата, стороны обсудили пути продвижения вперед в рамках предложений Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Келлог охарактеризовал переговоры как «позитивные» и указал на необходимость двигаться к следующему этапу обсуждений.
Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что во время лондонской встречи США намерены предложить Украине и ее европейским союзникам рассмотреть возможность признания российского суверенитета над Крымом.
Взамен, как утверждается, Киеву могут быть предоставлены гарантии безопасности со стороны западных стран, передает «Радиоточка НСН».
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