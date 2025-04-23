Спецпосланник Келлог сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о положительных результатах переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которые прошли в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в X.

По словам американского дипломата, стороны обсудили пути продвижения вперед в рамках предложений Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Келлог охарактеризовал переговоры как «позитивные» и указал на необходимость двигаться к следующему этапу обсуждений.

Белый дом: Зеленский мешает продвижению мирных переговоров с Россией

Во вторник газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщала, что во время лондонской встречи США намерены предложить Украине и ее европейским союзникам рассмотреть возможность признания российского суверенитета над Крымом.

Взамен, как утверждается, Киеву могут быть предоставлены гарантии безопасности со стороны западных стран, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры