Спецпосланник Келлог сообщил о прогрессе в переговорах с Украиной

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил о положительных результатах переговоров с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком, которые прошли в Лондоне. Об этом он написал на своей странице в X.

По словам американского дипломата, стороны обсудили пути продвижения вперед в рамках предложений Вашингтона по мирному урегулированию конфликта. Келлог охарактеризовал переговоры как «позитивные» и указал на необходимость двигаться к следующему этапу обсуждений.