СМИ: Мирный план Трампа говорит о провале попыток изолировать РФ
План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины говорит о провале попыток изолировать Россию, сообщает L'AntiDiplomatico.
Это признание того, что изоляция Москвы не дала результатов и что мир достигается посредством конкретных компромиссов, а не идеологических лозунгов. Издание пишет, что пока Европейский союз пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции. Не исключено, что именно это и раздражает тех, кто, подобно президенту Украины Владимиру Зеленскому, предпочитает разжигать конфликт, а не сидеть за столом мирных переговоров.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru