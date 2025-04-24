СМИ: Мирный план Трампа говорит о провале попыток изолировать РФ

План американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта вокруг Украины говорит о провале попыток изолировать Россию, сообщает L'AntiDiplomatico.

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Это признание того, что изоляция Москвы не дала результатов и что мир достигается посредством конкретных компромиссов, а не идеологических лозунгов. Издание пишет, что пока Европейский союз пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции. Не исключено, что именно это и раздражает тех, кто, подобно президенту Украины Владимиру Зеленскому, предпочитает разжигать конфликт, а не сидеть за столом мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:УкраинаСШАДональд Трамп

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