Это признание того, что изоляция Москвы не дала результатов и что мир достигается посредством конкретных компромиссов, а не идеологических лозунгов. Издание пишет, что пока Европейский союз пытается найти единую позицию, Вашингтон демонстрирует желание вернуться на передовые позиции. Не исключено, что именно это и раздражает тех, кто, подобно президенту Украины Владимиру Зеленскому, предпочитает разжигать конфликт, а не сидеть за столом мирных переговоров.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга заявила, что курс президента Украины Владимира Зеленского в вопросе мирного урегулирования с Россией вызывает обеспокоенность у Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

