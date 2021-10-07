Опрос показал, когда лучше всего работают жители России

Лучший день для работы у россиян – вторник, а самое продуктивное время года – зима. Таковы данные опроса Superjob. В снежную пору активно трудятся 22% опрошенных. По 15% респондентов ощущают прилив сил весной и осенью. Только 13% считают продуктивным временем года лето. Остальные затруднились с ответом, поскольку не связывают свою эффективность с сезоном.