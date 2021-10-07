Опрос показал, когда лучше всего работают жители России

Лучший день для работы у россиян – вторник, а самое продуктивное время года – зима. Таковы данные опроса Superjob. В снежную пору активно трудятся 22% опрошенных. По 15% респондентов ощущают прилив сил весной и осенью. Только 13% считают продуктивным временем года лето. Остальные затруднились с ответом, поскольку не связывают свою эффективность с сезоном.

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Среди дней недели опрошенные выделили вторник (21%). По средам наиболее эффективны 15% респондентов, 12% назвали понедельник. За четверг и пятницу проголосовали 9% и 8% соответственно.

Ранее психолог разоблачил недобросовестных работодателей. О раздражении на работе, цинизме работодателей и доносах от стукачей рассказал социальный психолог Алексей Рощин в эфире НСН.


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ФОТО: pxhere.com
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