Опрос показал, что 51% молодых россиян готовы откладывать до 500 рублей в месяц

Половина молодых россиян (51%) готовы откладывать не более 500 рублей в месяц. Соответствующие данные следуют из исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее», пишут «Известия».

Экономист Змиев: Банковские вклады выигрывают у валюты

Отмечается, что 18% респондентов признались, что для них комфортно откладывать от тысячи до двух тысяч рублей каждый месяц. При этом каждый седьмой опрошенный назвал сумму от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Каждый восьмой заявил, что откладывает свыше пяти тысяч рублей.

В топ-3 самых популярных финансовых инструментов среди молодых граждан РФ вошли банковский вклад (назвали 52% опрошенных), драгметаллы и золото (22%), а также валюта (13%).

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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