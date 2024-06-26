Опрос показал, что 51% молодых россиян готовы откладывать до 500 рублей в месяц
Половина молодых россиян (51%) готовы откладывать не более 500 рублей в месяц. Соответствующие данные следуют из исследования негосударственного пенсионного фонда НПФ «Достойное будущее», пишут «Известия».
Отмечается, что 18% респондентов признались, что для них комфортно откладывать от тысячи до двух тысяч рублей каждый месяц. При этом каждый седьмой опрошенный назвал сумму от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Каждый восьмой заявил, что откладывает свыше пяти тысяч рублей.
В топ-3 самых популярных финансовых инструментов среди молодых граждан РФ вошли банковский вклад (назвали 52% опрошенных), драгметаллы и золото (22%), а также валюта (13%).
Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- РСТ: Продажи туров в Дагестан после терактов снизились на 5–10%
- Индия нарастила поставки смартфонов в Россию в 14 раз
- Курс японской иены к доллару упал до рекордного за 37 лет уровня
- Опрос показал, что 51% молодых россиян готовы откладывать до 500 рублей в месяц
- На Украине изменили статус английского языка
- Шесть тонн продукции, способной вызвать ботулизм, изъяли в Петербурге
- Депутат Лантратова предложила установить летний режим работы для детсадов
- СМИ: Владелица сгоревшего во Фрязино здания должна ФНС почти 16 млн рублей
- СМИ: В Кении отправили на пересмотр документ, из-за которого начались протесты
- ВЦИОМ: Четверть россиян не строят планы на жизнь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru