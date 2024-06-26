Опрос показал, что 51% молодых россиян готовы откладывать до 500 рублей в месяц

Отмечается, что 18% респондентов признались, что для них комфортно откладывать от тысячи до двух тысяч рублей каждый месяц. При этом каждый седьмой опрошенный назвал сумму от двух до пяти тысяч рублей в месяц. Каждый восьмой заявил, что откладывает свыше пяти тысяч рублей.

В топ-3 самых популярных финансовых инструментов среди молодых граждан РФ вошли банковский вклад (назвали 52% опрошенных), драгметаллы и золото (22%), а также валюта (13%).

Ранее частный инвестиционный консультант Андрей Кочетков в беседе с НСН посоветовал россиянам, у которых есть сбережения в валюте, хранить их, а не бежать продавать, передает «Радиоточка НСН».

