«Без эмоций!»: Инвестиционный консультант призвал россиян не продавать валюту

По его словам, сейчас не стоит предпринимать каких-то действий, так как это будет делаться на эмоциях.

«Если обменники позволяют себе устанавливать курс обмена валюты на уровне большего установленного регулятором, то такие обменники нужно немедленно закрывать и не подвергать население лишнему стрессу. Если человек очень хочет продать валюту, то пусть продает, если кто-то согласится покупать её по баснословному курсу. Это выгодно для россиян, хоть и не очень честно. Частные граждане могут совершать сделки между собой, но всегда нужно помнить, что за такие сделки можно понести физический ущерб, если другая сторона будет не очень согласна, но это уже не совсем рыночная история. Если валюта имеется в наличии, то стоит просто её хранить, она никуда не денется и всегда пригодится. Сейчас предпринимать чего-то не стоит, ведь на рынке всегда присутствуют эмоции, а они очень плохой советчик», - заключил эксперт.

Курс покупки доллара вырос до 100 рублей в обменниках Москвы после введения санкций против Мосбиржи — её акции упали на 15%, передает «Радиоточка НСН».

