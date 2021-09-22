Опрос: Почти половина автомобилистов в России в последнее время не садятся за руль
От вождения машины в последнее время отказываются 42% опрошенных россиян, имеющих автомобиль. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет об этом завили 58%. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.
Также социологии выяснили, что почти половина россиян, а именно 47%, рассказали, что в их семье есть один автомобиль. При этом, 15% респондентов отметили, что в их семье не менее двух машин. Не располагают личным транспортом более трети опрошенных.
Также ВЦИОМ отмечает, что ежедневно общественным транспортом пользуется каждый пятый россиянин.
А ранее стал известно, что в министерстве промышленности и торговли представили меры поддержки спроса на электромобили, сообщает «РЕН ТВ».
Ведомство предлагает распространять программы льготного автокредитования. Как ожидается, размер скидки составит 25 процентов от стоимости транспортного средства, но не более 625 тысяч рублей. Ограничений по стоимости самого электромобиля не будет.
При этом необходимо соблюсти условие — электромобиль должен быть произведен в России в рамках специального инвестконтракта. Также Минпромторг предложил поддержать работников государственной системы образования, распространяя на них с 2022 года программу льготного автокредитования.
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