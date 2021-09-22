Опрос: Почти половина автомобилистов в России в последнее время не садятся за руль

От вождения машины в последнее время отказываются 42% опрошенных россиян, имеющих автомобиль. Среди респондентов в возрасте от 18 до 24 лет об этом завили 58%. Таковы данные опроса, проведенного ВЦИОМ.

Также социологии выяснили, что почти половина россиян, а именно 47%, рассказали, что в их семье есть один автомобиль. При этом, 15% респондентов отметили, что в их семье не менее двух машин. Не располагают личным транспортом более трети опрошенных.

Также ВЦИОМ отмечает, что ежедневно общественным транспортом пользуется каждый пятый россиянин.