Опрос: около 70% опрошенных молодых россиян хотят быть обеспеченными
Российская молодежь хочет жить в достатке и тратить деньги без ограничений, а также найти настоящую любовь и создать семью, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании «СберСтрахование жизни».
О жизни в достатке и возможности тратить деньги без ограничений заявили 70% респондентов, тогда как годом ранее таковых было 44%. 61% заявил о мечте встретить настоящую любовь. Существенно выросла доля тех, кто хочет создать семью и завести детей - 40%.
Также 37% молодых граждан хотели бы иметь отдельное жилье, 18% заявили о желании открыть собственное дело, 17% хотя больше всего сохранить здоровье.
Ранее эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru