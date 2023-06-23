Опрос: около 70% опрошенных молодых россиян хотят быть обеспеченными

О жизни в достатке и возможности тратить деньги без ограничений заявили 70% респондентов, тогда как годом ранее таковых было 44%. 61% заявил о мечте встретить настоящую любовь. Существенно выросла доля тех, кто хочет создать семью и завести детей - 40%.

Также 37% молодых граждан хотели бы иметь отдельное жилье, 18% заявили о желании открыть собственное дело, 17% хотя больше всего сохранить здоровье.

Ранее эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

