Путин объяснил, как следует влиять на молодежь
13 июня 202317:38
Президент РФ Владимир Путин заявил, что молодому поколению не следует предъявлять административные претензии.
На встрече с военкорами он указал, что молодёжи необходимо объяснять позицию через информационную работу.
«Работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя», - подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, и возможность свободно пользоваться этой системой следует обеспечить абсолютно всем молодым людям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru