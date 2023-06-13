Путин объяснил, как следует влиять на молодежь

Президент РФ Владимир Путин заявил, что молодому поколению не следует предъявлять административные претензии.

Путин заявил, что молодёжь наиболее уязвима для экстремистов

На встрече с военкорами он указал, что молодёжи необходимо объяснять позицию через информационную работу.

«Работа в информационном пространстве - это поле боя, и очень важное поле боя», - подчеркнул глава государства.

Ранее Путин заявил, что система поддержки молодежи должна действовать по всей стране, и возможность свободно пользоваться этой системой следует обеспечить абсолютно всем молодым людям, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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