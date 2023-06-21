Эксперт объяснил необходимость субсидирования аренды жилья для молодежи
Ипотечный брокер Дмитрий Ракута рассказал о целях введения программы субсидирования аренды жилья для молодежи.
По словам эксперта, таким образом Минстрой хочет поддержать девелоперов и связанные со строительством отрасли. Он напомнил, что после отмены субсидированных ипотечных ставок у застройщиков сократились продажи.
Еще одной целью инициативы Ракута назвал вывод из тени рынка аренды жилья.
«Наверняка, чтобы воспользоваться льготой, при обращении человеку понадобится предоставить договор аренды. Для этого у арендодателя должен быть статус ИП или самозанятого», - цитирует аналитика газета «Вечерняя Москва».
С инициативой ввести субсидирование аренды выступил Минстрой России. Программа призвана дать молодым гражданам возможность накопить первоначальный взнос на квартиру в новостройке, передает «Радиоточка НСН».
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