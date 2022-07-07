Опрос: мужчины чаще верят в любовь с первого взгляда, чем женщины
В любовь с первого взгляда верит только каждый второй россиянин - это меньше, чем, например, в 2012 году: тогда 7 из 10 человек верили в сильные чувства, которые могут возникнуть при знакомстве, говорится в исследовании портала SuperJob.
Сейчас верят в любовь с первого взгляда 51% опрошенных, но доводилось испытывать это чувство при знакомстве 40%. Треть россиян скептически относится к внезапной любви.
«По их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга», - говорится в исследовании.
В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины – 55% против 44%.
Ранее врач-дерматолог Ольга Божок заявила, что если не обращать должного внимание на состояние ротовой полости партнера, то при поцелуе можно заразиться смертельной болезнью.
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