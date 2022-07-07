Опрос: мужчины чаще верят в любовь с первого взгляда, чем женщины

Сейчас верят в любовь с первого взгляда 51% опрошенных, но доводилось испытывать это чувство при знакомстве 40%. Треть россиян скептически относится к внезапной любви.

«По их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга», - говорится в исследовании.

В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины – 55% против 44%.

Ранее врач-дерматолог Ольга Божок заявила, что если не обращать должного внимание на состояние ротовой полости партнера, то при поцелуе можно заразиться смертельной болезнью.

