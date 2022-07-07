Опрос: мужчины чаще верят в любовь с первого взгляда, чем женщины

В любовь с первого взгляда верит только каждый второй россиянин - это меньше, чем, например, в 2012 году: тогда 7 из 10 человек верили в сильные чувства, которые могут возникнуть при знакомстве, говорится в исследовании портала SuperJob.

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Сейчас верят в любовь с первого взгляда 51% опрошенных, но доводилось испытывать это чувство при знакомстве 40%. Треть россиян скептически относится к внезапной любви.

«По их мнению, для по-настоящему глубоких чувств людям необходимо хорошо узнать друг друга», - говорится в исследовании.

В любовь с первого взгляда мужчины верят чаще, чем женщины – 55% против 44%.

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ФОТО: РИА Новости
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