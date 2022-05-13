В Госдуме заявили, что Польшу следует поставить в очередь на денацификацию

Комментируя заявления польского премьер-министра Матеуша Моравецкого, который назвал русский мир «раковой опухолью», он подчеркнул, что Польша может стать первой в этой очереди.

«Своими заявлениями о России как «раковой опухоли» и о «контрибуции», которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить её на первое место в очередь на денацифицацию после Украины», - заключил парламентарий.

Ранее Моравецкий написал в материале для Telegraph, что «русский мир — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы и нужно полностью искоренить эту чудовищную новую идеологию».