Опрос: Каждый второй житель России уверен в завтрашнем дне

Согласно опросу, наиболее уверены в своем будущем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (71%). Также более половины россиян заявили, что могут представить свою будущее на год или более дальний срок.

ВЦИОМ сравнил результаты опроса текущего года с аналогичными в 2020 году. Как выяснилось, в целом уверенность в будущем у россиян за 20 лет выросла на 18%. При этом основная жизненная цель жителей России не изменилась – россияне по-прежнему называют желание жить на уровне своего окружения (41%).

В опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет.



