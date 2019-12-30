Опрос: Каждый второй житель России уверен в завтрашнем дне
Каждый второй житель России (51%) из числа респондентов соцопроса заявил об уверенности в завтрашнем дне. Такие результаты представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), пишет ТАСС.
Согласно опросу, наиболее уверены в своем будущем молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (71%). Также более половины россиян заявили, что могут представить свою будущее на год или более дальний срок.
ВЦИОМ сравнил результаты опроса текущего года с аналогичными в 2020 году. Как выяснилось, в целом уверенность в будущем у россиян за 20 лет выросла на 18%. При этом основная жизненная цель жителей России не изменилась – россияне по-прежнему называют желание жить на уровне своего окружения (41%).
В опросе приняли участие 1,6 тыс. жителей России старше 18 лет.
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