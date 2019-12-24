ВЦИОМ: большинство россиян довольны своей жизнью
В 2019 году доля мужчин и женщин в России, удовлетворенных своей жизнью, составила 80% и 79% соответственно, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Как отмечает гендиректор гендиректор центра Валерий Федоров, 19 лет назад удовлетворены жизнью были только 58% женщин и 66% мужчин.
То же исследование выявило, что своим материальным положением сейчас довольны 46% опрошенных, передает ТАСС. Это почти вдвое больше, чем в 2000 году (25%).
Также значительно выросла доля респондентов, довольных своим образованием – с 57% до 81%, а также работой – с 40% до 59%.
В 2000 году результаты были получены методом поквартирного опроса. В декабре 2019 года исследование проводилось методом телефонного интервью.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей