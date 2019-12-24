ВЦИОМ: большинство россиян довольны своей жизнью

То же исследование выявило, что своим материальным положением сейчас довольны 46% опрошенных, передает ТАСС. Это почти вдвое больше, чем в 2000 году (25%).

Также значительно выросла доля респондентов, довольных своим образованием – с 57% до 81%, а также работой – с 40% до 59%.

В 2000 году результаты были получены методом поквартирного опроса. В декабре 2019 года исследование проводилось методом телефонного интервью.

