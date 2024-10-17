«Штраф или суд»: Что грозит «Аэрофлоту» за «переработки» пилотов и бортпроводников

«Ространснадзор не признает другие аэропорты, где базируются самолеты «Аэрофлота», кроме «Шереметьево», базовыми. Если аэропорт не базовый, то время для экипажа формируется иначе. Поэтому регулятор уверен в нарушениях законодательства. При этом компания рассматривает ряд аэропортов в качестве базовых. Здесь вопрос дискуссионный. Не думаю, что компания умышленно пыталась нарушить законодательство. Авиакомпании строго все соблюдают, летные экипажи должны быть в нормальном рабочем состоянии. Это вопрос трактовки. Вряд ли будут какие-то санкции, компания представит свои аргументы, будет это оспаривать», - объяснил он.

По словам Гусарова, авиакомпания может оспорить претензии в суде и даже выиграть дело.

«Я не думаю, что сразу последуют санкции. Предписание – это пока всего лишь предписание. Компания может устранить нарушения или оспорить это. Штрафы могут последовать, а могут и не последовать. Но цели обанкротить компанию штрафами ни у кого нет, штрафы ощутимые, но не фатальные для любой авиакомпании. Если компания не согласится, дальше вопрос может быть закрыт. Бывает, что авиакомпания идет в суд, такое тоже встречается. Бывало, что компании суд выигрывали», - добавил собеседник НСН.

В июле российской авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить около 70 собственных рейсов в/из московского аэропорта «Шереметьево», передает «Радиоточка НСН». СМИ писали, что компания столкнулась с нехваткой доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме, «Аэрофлот» эту информацию не подтвердил.