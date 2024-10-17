«Штраф или суд»: Что грозит «Аэрофлоту» за «переработки» пилотов и бортпроводников
Роман Гусаров заявил НСН, что авиакомпания не нарушала законодательство, все дело в трактовках, вопрос может решиться в суде.
Компания «Аэрофлот» не допускает переработок пилотов и бортпроводников, претензии Ространснадзора связаны с тем, что в отрасли по-разному трактуют понятие «базовый аэропорт», рассказал НСН авиаэксперт, главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров.
Ространснадзор объявил «Аэрофлоту» предостережение из-за нарушений при формировании полетных смен, режимов труда и отдыха, а также несоблюдения процедуры медосмотров членов экипажей и диспетчеров воздушного движения, пишут «Известия». Гусаров рассказал, в чем претензии.
«Ространснадзор не признает другие аэропорты, где базируются самолеты «Аэрофлота», кроме «Шереметьево», базовыми. Если аэропорт не базовый, то время для экипажа формируется иначе. Поэтому регулятор уверен в нарушениях законодательства. При этом компания рассматривает ряд аэропортов в качестве базовых. Здесь вопрос дискуссионный. Не думаю, что компания умышленно пыталась нарушить законодательство. Авиакомпании строго все соблюдают, летные экипажи должны быть в нормальном рабочем состоянии. Это вопрос трактовки. Вряд ли будут какие-то санкции, компания представит свои аргументы, будет это оспаривать», - объяснил он.
По словам Гусарова, авиакомпания может оспорить претензии в суде и даже выиграть дело.
«Я не думаю, что сразу последуют санкции. Предписание – это пока всего лишь предписание. Компания может устранить нарушения или оспорить это. Штрафы могут последовать, а могут и не последовать. Но цели обанкротить компанию штрафами ни у кого нет, штрафы ощутимые, но не фатальные для любой авиакомпании. Если компания не согласится, дальше вопрос может быть закрыт. Бывает, что авиакомпания идет в суд, такое тоже встречается. Бывало, что компании суд выигрывали», - добавил собеседник НСН.
В июле российской авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить около 70 собственных рейсов в/из московского аэропорта «Шереметьево», передает «Радиоточка НСН». СМИ писали, что компания столкнулась с нехваткой доступных экипажей для укомплектования изначально спланированных рейсов в полном объеме, «Аэрофлот» эту информацию не подтвердил.
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