Опрос: Каждый третий россиянин хочет путешествовать со своим питомцем
Около 40% опрошенных рассказали, что хотят отправиться в отпуск с кошкой, 35% респондентов заявили о желании отдохнуть со своей собакой, сообщает «Газета.Ru».
По словам директора по маркетингу компании «Купибилет» Екатерины Долгих, стоимость поездки с питомцем будет выше примерно на 30%. Эксперт также призвала хозяев питомцев при поездке за границу помнить о Международном ветеринарном сертификате, справке из клуба СКОР или РКФ и чипе или отчетливом уникальном клейме.
Согласно результатам опроса, больше всего хозяева питомцев переживают именно за перелет животного. Так, 22,7% боятся сдавать свое домашнее животное в багаж, 30% переживают, что даже в салоне питомец может плохо себя чувствовать.
Ранее стало известно, что в России изобрели ошейник для кошек, который может мониторить здоровье по голосу, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru