Опрос: Каждый третий россиянин хочет путешествовать со своим питомцем

По словам директора по маркетингу компании «Купибилет» Екатерины Долгих, стоимость поездки с питомцем будет выше примерно на 30%. Эксперт также призвала хозяев питомцев при поездке за границу помнить о Международном ветеринарном сертификате, справке из клуба СКОР или РКФ и чипе или отчетливом уникальном клейме.

Согласно результатам опроса, больше всего хозяева питомцев переживают именно за перелет животного. Так, 22,7% боятся сдавать свое домашнее животное в багаж, 30% переживают, что даже в салоне питомец может плохо себя чувствовать.

Ранее стало известно, что в России изобрели ошейник для кошек, который может мониторить здоровье по голосу, напоминает «Радиоточка НСН».

