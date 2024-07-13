В России разработали ошейник для кошек, который может мониторить здоровье по голосу
В России изобрели ошейник для кошек, который может мониторить здоровье по голосу.
Ученые из Новосибирска установили в ошейник датчики, которые анализируют вокализацию питомцев. При выявлении признаков болезненных и нервных состояний или физической боли на смартфон хозяина придет уведомление с расшифровкой.
Разработчики утверждают, что их девайс способен уловить даже малейшие отклонения здоровья у питомца. К слову, отечественных аналогов у устройства нет, а зарубежные отслеживают состояние пушистых только по фото.
В России более чем в 1,5 раза больше кошатников, чем собачников. К такому мнению пришли аналитики сервиса «Яндекс 360» по итогам своего опроса. Так, 23% респондентов заявили, что у них есть кошка, а 14% отметили, что завели себе собаку, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru