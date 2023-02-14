Опрос: каждый пятый россиянин встретил любовь на работе

Аналитики рекрутингового портала провели опрос в преддверии Дня святого Валентина. Выяснилось, что 20 процентов респондентов познакомились со своей второй половинкой на работе, 15 процентов – в интернете: соцсети, сайты знакомств. Еще 11 процентов опрошенных нашли свою любовь через друзей, у 9 процентов россиян знакомство на улице переросло в чувства.

Реже встречают свою любовь в школе, университете, ресторане. Еще один процент опрошенных рассказали, что познакомились в клубе, парке, на даче.

Ранее певец Юрий Лоза заявил НСН, что в России не следует праздновать католический День святого Валентина, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что праздник не противоречит семейным ценностям и поэтому в партии в честь этого сократили на один час рабочий день.

