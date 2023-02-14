«Зачем празднуем?»: Лоза в День святого Валентина назвал любовь «ежедневным делом»
Не нужен День святого Валентина, чтобы подарить жене цветы, сказал НСН певец Юрий Лоза.
Певец, композитор Юрий Лоза заявил в беседе с НСН, что праздник День святого Валентина католического происхождения и праздновать его в России не надо.
День святого Валентина, или День всех влюбленных — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Лоза убежден, что любовь – дело ежедневное.
«Любовь – дело ежедневное, потому не нужен День святого Валентина, чтобы подарить цветы жене. В России есть почитаемые святые Петр и Феврония, связанные с любовью. Валентин – католический святой, зачем мы празднуем? Это как Хэллоуин, такой же далекий нам праздник», - сказал Лоза.
Собеседник НСН отметил, что хитами чаще становятся песни о несчастливой любви.
«У меня не много песен о любви. Народ поет «Опять», «Подожди», «Сто часов», вот они явно об этом чувстве. Я писал о любви, но как сказал Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Потому популярными становятся песни о несчастливой любви. Потому мои песни с оттенком грусти, пропущенные через минорный строй русской души, как и все хиты о любви», - резюмировал Лоза.
Ранее Юрий Лоза в эфире НСН похвалил певицу Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер».
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