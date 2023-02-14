«Зачем празднуем?»: Лоза в День святого Валентина назвал любовь «ежедневным делом»

Не нужен День святого Валентина, чтобы подарить жене цветы, сказал НСН певец Юрий Лоза. 

Певец, композитор Юрий Лоза заявил в беседе с НСН, что праздник День святого Валентина католического происхождения и праздновать его в России не надо.

Названы трендовые товары на День всех влюбленных

День святого Валентина, или День всех влюбленных — праздник католического происхождения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Лоза убежден, что любовь – дело ежедневное.

«Любовь – дело ежедневное, потому не нужен День святого Валентина, чтобы подарить цветы жене. В России есть почитаемые святые Петр и Феврония, связанные с любовью. Валентин – католический святой, зачем мы празднуем? Это как Хэллоуин, такой же далекий нам праздник», - сказал Лоза.
Маркетолог рассказала, почему людей может заинтересовать роман с нейросетью

Собеседник НСН отметил, что хитами чаще становятся песни о несчастливой любви.

«У меня не много песен о любви. Народ поет «Опять», «Подожди», «Сто часов», вот они явно об этом чувстве. Я писал о любви, но как сказал Толстой: «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Потому популярными становятся песни о несчастливой любви. Потому мои песни с оттенком грусти, пропущенные через минорный строй русской души, как и все хиты о любви», - резюмировал Лоза.

Ранее Юрий Лоза в эфире НСН похвалил певицу Вику Цыганову за песни о ЧВК «Вагнер».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: www.peoples.ru
ТЕГИ:МузыкаПраздникДень Святого ВалентинаЮрий Лоза
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры