Кортнев и Демьян рассказали о своем отношении ко Дню влюбленных

А вот Демьян не согласился с коллегой по цеху.

«Считаю, что это все-таки не наш праздник, а католический. Я не привык к нему с детства. Мне кажется, если два человека любят друг друга, они каждый день отмечают этот день», — полагает музыкант.

Музыканты также назвали лучшие песни о любви из своего репертуара. У Кортнева их оказалось не так много.

«Наверное, самая известная, успешная и лучшая — “Если б не было тебя”. Сегодня мы в концерте обязательно будем ее играть, возможно, что и не один раз. Еще у нас есть очень хорошая песня о любви «Цветок». Она малоизвестная, но я ее очень люблю», — добавил собеседник НСН.

О своем творчестве рассказал и лидер «7Б».

«Для меня лучшие песни о любви из нашего творчества — “Любовь не убьешь”, “Я Любовь”, “Моя любовь” и “Из-за любви”, на которую мы скоро выпустим новый клип», — сказал Демьян.

Ранее эксперты Yota рассказали, что в День всех влюбленных трафик в популярных сервисах онлайн-знакомств увеличивается в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщило агентство НСН.

