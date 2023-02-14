Кортнев и Демьян рассказали о своем отношении ко Дню влюбленных
День святого Валентина — прекрасный повод порадовать любимых женщин, сказал НСН Алексей Кортнев, а лидер группы 7Б завил, что делать это нужно гораздо чаще.
В День святого Валентина лидеры коллективов «Несчастный случай» и «7Б» Алексей Кортнев и Иван Демьян рассказали о своем отношении к празднику всех влюбленных.
По мнению Кортнева, сегодняшний праздник — прекрасный повод уделить внимание любимым женщинам.
«Никакой праздник не лишний, потому что мы очень часто забываем сказать добрые слова, подарить цветочек своей любимой женщине, девушке или жене. День святого Валентина — хороший повод лишний раз об этом вспомнить и сделать необременительное, милое дело для своей половинки. Я приветствую этот праздник, хотя он и пришел к нам из чуждой западной культуры», — сказал фронтмен «Несчастного случая».
А вот Демьян не согласился с коллегой по цеху.
«Считаю, что это все-таки не наш праздник, а католический. Я не привык к нему с детства. Мне кажется, если два человека любят друг друга, они каждый день отмечают этот день», — полагает музыкант.
Музыканты также назвали лучшие песни о любви из своего репертуара. У Кортнева их оказалось не так много.
«Наверное, самая известная, успешная и лучшая — “Если б не было тебя”. Сегодня мы в концерте обязательно будем ее играть, возможно, что и не один раз. Еще у нас есть очень хорошая песня о любви «Цветок». Она малоизвестная, но я ее очень люблю», — добавил собеседник НСН.
О своем творчестве рассказал и лидер «7Б».
«Для меня лучшие песни о любви из нашего творчества — “Любовь не убьешь”, “Я Любовь”, “Моя любовь” и “Из-за любви”, на которую мы скоро выпустим новый клип», — сказал Демьян.
Ранее эксперты Yota рассказали, что в День всех влюбленных трафик в популярных сервисах онлайн-знакомств увеличивается в 1,5 раза по сравнению с предыдущими днями. Об этом сообщило агентство НСН.
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