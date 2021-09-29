Опрос: Каждый пятый россиянин хотел бы стать хакером

Каждый пятый россиянин хочет стать хакером, следует из данных опроса международного разработчика антивирусных программ ESET, передают «Известия».

Согласно исследованию, такая работа в большей степени интересует молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет, интерес отмечен больше у мужской части населения.

Отмечается, что 80% опрошенных рассказали, что не хотели бы стать хакерами.

Директор департамента корпоративного бизнеса ESET Антон Пономарев отметил, что у людей формируется негативное представление о профессии, хотя есть и законопослушные хакеры, которые ищут уязвимости в компьютерных системах и помогают в их решении.

При этом 53% россиян уверены, что хакеры не могут приносить пользу обществу.

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