Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды

Старт пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, отложен.

Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия на стартовой площадке. Как сообщили в SpaceX, запуск с помощью ракеты Falcon 9 был отменен из-за плотной облачности.

Корабль Crew Dragon с россиянином Песковым стартовал к МКС

«Теперь команды нацелены на пятницу, 1 августа», — уточняется в официальном заявлении компании.

Миссия Crew-11 станет очередной в рамках программы NASA и SpaceX по доставке экипажей на Международную космическую станцию. Это четвертый полет в составе проекта, в котором принимает участие российский космонавт, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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