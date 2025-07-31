Запуск Crew Dragon с российским космонавтом перенесли из-за погоды
Старт пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в состав которого входит космонавт «Роскосмоса» Олег Платонов, отложен.
Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия на стартовой площадке. Как сообщили в SpaceX, запуск с помощью ракеты Falcon 9 был отменен из-за плотной облачности.
«Теперь команды нацелены на пятницу, 1 августа», — уточняется в официальном заявлении компании.
Миссия Crew-11 станет очередной в рамках программы NASA и SpaceX по доставке экипажей на Международную космическую станцию. Это четвертый полет в составе проекта, в котором принимает участие российский космонавт, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru