Опрос: Каждый десятый россиянин получил повышение на работе в 2023 году

«55% опрошенных ... проработали в одной должности: чаще всего это представители производства (65% не меняли позицию), финансовой сферы и бухгалтерии, а также безопасности (по 60%)», — говорится в результатах.

Каждый десятый россиянин получил повышение, 9% граждан понизили в должности, еще у 6% название позиции переформулировали без изменения функционала.

При этом у 30% респондентов увеличилась заработная плата, у 40% зарплаты не изменились, однако 23% трудоустроенных россиян стали меньше зарабатывать. О росте дохода заявляли в том числе специалисты по управлению персоналом (40%), строители (38%), производственники и финансисты (по 34%), сотрудники сферы науки и образования (33%).

Между тем аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что бухгалтеры сталкиваются со стрессом чаще представителей других профессий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

