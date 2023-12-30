Опрос: Каждый десятый россиянин получил повышение на работе в 2023 году
Более половины россиян в уходящем году проработали на одной должности, при этом 10% граждан получили повышение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на итоги исследования платформы рекрутинга hh.ru.
«55% опрошенных ... проработали в одной должности: чаще всего это представители производства (65% не меняли позицию), финансовой сферы и бухгалтерии, а также безопасности (по 60%)», — говорится в результатах.
Каждый десятый россиянин получил повышение, 9% граждан понизили в должности, еще у 6% название позиции переформулировали без изменения функционала.
При этом у 30% респондентов увеличилась заработная плата, у 40% зарплаты не изменились, однако 23% трудоустроенных россиян стали меньше зарабатывать. О росте дохода заявляли в том числе специалисты по управлению персоналом (40%), строители (38%), производственники и финансисты (по 34%), сотрудники сферы науки и образования (33%).
Между тем аналитики сервиса «Авито Работа» выяснили, что бухгалтеры сталкиваются со стрессом чаще представителей других профессий, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru