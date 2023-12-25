Исследование: 80% топ-менеджеров России сменят работу в 2024 году

Желая удержать специалистов, компании весь 2023 год поднимали зарплаты. Подобная практика может сохраниться и в будущем году. Провести индексацию зарплат руководителям в 2024 году намерены 62% российских работодателей, сообщает издание со ссылкой на аналитиков компании Kontakt InterSearch Russia (KIR)

Однако в рамках одной компании зарплата ведущих сотрудников может повыситься не более, чем на 5-10%в год. В этой связи большой процент менеджеров выбирают для себя смену работы с резким повышением дохода. Подобная тенденция может усилить кадровый голод, который уже наблюдается на российском рынке труда, также пишут «Ведомости».

Ранее СМИ сообщали о том, что по итогу 2023 года в России зафиксировано сокращение кадров. Дефицит работников в стране на данный момент составляет более четырех миллионов человек, сообщает «Радиоточка НСН».

