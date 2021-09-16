Опрос: каждому четвёртому россиянину в 2021 году повысили зарплату
В этом году каждому четвёртому россиянину повысили зарплату. Это выяснилось в ходе опроса, который проводил сервис «Работа.ру». Итоги исследования указывают на то, что около 24% россиян стали зарабатывать больше.
Треть из них трудится в сфере производства и промышленности. Ещё 24% — в области логистики, 12% — в строительстве, 8% — в сфере ИТ и телекома, 6% — в кафе и ресторанах.
Исследование проводилось во всех регионах среди 6 тысяч россиян старше 18 лет, передает «ТАСС».
Ранее о раздражении на работе, цинизме работодателей и доносах от стукачей рассказал социальный психолог Алексей Рощин в эфире НСН.
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