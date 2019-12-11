Опрос: Каждая восьмая семья в мегаполисах России живет за счет жены

Бюджет 13% российских семей, которые проживают в крупных городах России, формируется в основном или полностью за счет доходов жены. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные банковских исследований.

За счет заработка мужа семейный бюджет формируется почти в 40% семей. На втором месте модель, при которой бюджет состоит поровну из доходов жены и мужа — так ответил 31% участников опроса. Также в ходе проведённого исследования выяснилось, что семейные расходы в 34% случаев контролируются супругами совместно, при этом у каждого из супругов есть и свои личные траты.