Опрос: Две трети россиян считают, что без главы в семье можно обойтись

Свыше двух третей (68%) россиян считают, что в современном мире можно обойтись без главы в семье. Соответствующий опрос опубликован на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, большинство опрошенных думают, что важные решения в семье должны приниматься совместно, а мелкие – в соответствии с существующим разделением обязанностей. При этом почти каждый пятый опрошенный (18%) видит главой семьи старшего мужчину, а если такового нет, то старшую женщину.