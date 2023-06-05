Опрос: Две трети россиян считают, что без главы в семье можно обойтись

Свыше двух третей (68%) россиян считают, что в современном мире можно обойтись без главы в семье. Соответствующий опрос опубликован на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, большинство опрошенных думают, что важные решения в семье должны приниматься совместно, а мелкие – в соответствии с существующим разделением обязанностей. При этом почти каждый пятый опрошенный (18%) видит главой семьи старшего мужчину, а если такового нет, то старшую женщину.

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Также отмечается, что содержание семьи остается преимущественно мужской обязанностью для 18% респондентов. Примерно столько же ответили, что домашнее хозяйство и воспитание детей в их семьях – это преимущественно забота жены (21% и 17% соответственно).

Ранее психолог социальной работы, гештальт-терапевт, психолог-консультант, детский психолог Анфиса Калистратова в разговоре с РИА ФАН рассказала, какими вырастают дети пар, где женщина проявляет агрессию, а мужчина является жертвой семейного насилия. По ее словам, такие пары рискуют оказаться в группе людей, которая в буквальном смысле создает демографический спад.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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