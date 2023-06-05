Опрос: Две трети россиян считают, что без главы в семье можно обойтись
Свыше двух третей (68%) россиян считают, что в современном мире можно обойтись без главы в семье. Соответствующий опрос опубликован на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Так, большинство опрошенных думают, что важные решения в семье должны приниматься совместно, а мелкие – в соответствии с существующим разделением обязанностей. При этом почти каждый пятый опрошенный (18%) видит главой семьи старшего мужчину, а если такового нет, то старшую женщину.
Также отмечается, что содержание семьи остается преимущественно мужской обязанностью для 18% респондентов. Примерно столько же ответили, что домашнее хозяйство и воспитание детей в их семьях – это преимущественно забота жены (21% и 17% соответственно).
Ранее психолог социальной работы, гештальт-терапевт, психолог-консультант, детский психолог Анфиса Калистратова в разговоре с РИА ФАН рассказала, какими вырастают дети пар, где женщина проявляет агрессию, а мужчина является жертвой семейного насилия. По ее словам, такие пары рискуют оказаться в группе людей, которая в буквальном смысле создает демографический спад.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран
- Опрос: Две трети россиян считают, что без главы в семье можно обойтись
- «Стоит рассмотреть»: В Госдуме допустили участие ЧВК «Вагнер» и «Ахмата» в защите Белгорода
- Росприроднадзор выявил превышение марганца в Волге более чем в 40 раз
- СМИ: В Киргизии задержали подозреваемых в попытке госпереворота
- Шесть жителей Ульяновской области скончались от отравления после употребления сидра
- СМИ: В индийском Уттар-Прадеш молодожены умерли от сердечного приступа после свадьбы
- СМИ: В Красноярске сгорело здание ГИБДД вместе с документами и техникой
- Рогов сообщил о возобновлении боевых действий на Запорожском направлении
- При обстреле энергообъектов в Белгородской области пострадал мирный житель
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru