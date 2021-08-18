Опрос: две трети российских специалистов задерживаются на работе
Две трети сотрудников российских компаний рабочих профессий задерживаются на работе, каждый пятый из них перерабатывает из-за дополнительных выплат, говорится в исследовании сервиса «VK Работа».
Как показал опрос, несколько раз в неделю работают допоздна 33% специалистов, пару раз в месяц — 28%. Каждый день задерживаются на работе 8%. Среди основных причин позднего ухода с работы россияне назвали производственную необходимость и большой объем задач (44%). Каждый пятый участник исследования остается на работе сверхурочно из-за доплат, а у 12% возможные переработки прописаны в трудовом договоре.
Что касается самих работодателей, то 25% видят в переработке вовлеченность сотрудников и готовы платить за сверхурочную работу, 22% считают, что так бизнес-процессы идут быстрее.
Тем временем, более трети опрошенных представителей бизнеса заявили, что в их компаниях есть сотрудники, работающие на «удалёнке». При этом 37% планируют сохранить такой формат работы.
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