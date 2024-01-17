Названы самые высокооплачиваемые вакансии для работников без опыта

Средние предлагаемые зарплаты для сотрудников без опыта работы выросли на 47% в начале 2024 года по сравнению с началом прошлого года. Об этом НСН сообщили аналитики сервиса «Авито Работа».

Отмечается, что если в начале 2023 года компании предлагали среднюю зарплату 56 019 рублей, то к 2024 году она подросла до 82 109 рублей. При подсчете учитывались все формы занятости — от полной до частичной.

Самыми высокооплачиваемыми работниками стали токари (рост на 79%, среднемесячная зарплата — 196 386 рублей), маляры (прирост на 63%, 130 743 рубля) и дорожные рабочие (зарплата выросла на 74% и достигла 111 764 рублей).

Также в топ-5 оплачиваемых профессий вошли стропальщики (рост зарплаты на 62%, до 97 334 рублей) и скотники (прирост на 57%, среднемесячный доход — 84 494 рубля).

