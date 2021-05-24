Россиян предупредили о возможных сбоях YouTube из-за Роскомнадзора

«На Google приходится очень большое количество пользователей и, самое главное, трафика. Прежде всего это YouTube, для которого замедление невозможно, так как видеоконтент очень требователен к скоростным характеристикам. Есть и другие популярные в России сервисы, в том числе поисковик, реклама в поисковиках. Я очень надеюсь, что стороны договорятся между собой. К сожалению, на сегодняшний момент нет единого транснационального документа, который мог бы четко и прозрачно говорить о размещении и удалении того или иного контента. Получается, что американский и российский подходы диаметрально противоположные, а так не должно быть», - отметил Кусков.

По его словам, речь не идет о блокировке и резких сбоях в работе сервисов, но история не может закончиться просто так.

«Замедление почувствуют, прежде всего, частные лица, представители корпоративного сегмента, которые используют сервисы. Чиновники, думаю, в меньшей степени это почувствуют. Думаю, завтра ждать сбоя еще рано, но в принципе, если Google не ответит соответствующим образом, то вполне вероятно, скоро так и будет», - добавил эксперт.

Ранее бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что иск от компании Google к Роскомнадзору – попытка потянуть время, чтобы выработать решение насчет требований, на которых настаивает ведомство.

