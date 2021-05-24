Россиян предупредили о возможных сбоях YouTube из-за Роскомнадзора
Игры Google с Роскомнадзором рано или поздно приведут к серьезным последствиям, которые почувствуют на себе обычные пользователи и бизнес, заявил гендиректор Telecom Daily Денис Кусков.
Если Роскомнадзор попытается замедлить сервисы Google из-за того, что администрация площадки не удаляет из поисковой выдачи 20-30% ссылок на запрещенный в России контент, первыми это почувствуют пользователи YouTube, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. Ранее стало известно, что регулятор отвел Google всего сутки на удаление незаконного контента.
«На Google приходится очень большое количество пользователей и, самое главное, трафика. Прежде всего это YouTube, для которого замедление невозможно, так как видеоконтент очень требователен к скоростным характеристикам. Есть и другие популярные в России сервисы, в том числе поисковик, реклама в поисковиках. Я очень надеюсь, что стороны договорятся между собой. К сожалению, на сегодняшний момент нет единого транснационального документа, который мог бы четко и прозрачно говорить о размещении и удалении того или иного контента. Получается, что американский и российский подходы диаметрально противоположные, а так не должно быть», - отметил Кусков.
По его словам, речь не идет о блокировке и резких сбоях в работе сервисов, но история не может закончиться просто так.
«Замедление почувствуют, прежде всего, частные лица, представители корпоративного сегмента, которые используют сервисы. Чиновники, думаю, в меньшей степени это почувствуют. Думаю, завтра ждать сбоя еще рано, но в принципе, если Google не ответит соответствующим образом, то вполне вероятно, скоро так и будет», - добавил эксперт.
Ранее бывший советник президента России по развитию интернета Герман Клименко в интервью с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что иск от компании Google к Роскомнадзору – попытка потянуть время, чтобы выработать решение насчет требований, на которых настаивает ведомство.
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