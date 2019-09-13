Опрос: Большинство россиян отказались от кредитов

Подавляющее большинство россиян, а именно 88%, не планируют брать кредит в течение ближайшего года. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на результаты опроса, проведённого Фондом общественного мнения (ФОМ).

При этом, социологи выяснили, что в настоящий момент кредиты есть у 67% наших соотечественников. Из них 6% пользуются ипотечным кредитом, 2% выплачивают кредит на покупку автомобиля.

Также выяснилось, что большинство респондентов (66%) придерживаются мнения о том, что кредиты усложняют жизнь, из них 10% считают их «кабалой», а 8% заявляют о том, что у людей не хватает денег на их выплату.