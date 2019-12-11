Опрос: Большинство россиян останутся без новогодней премии
Подавляющее большинство работодателей не будут премировать сотрудников своих компаний к Новому году. Об этом говорят данные исследования, проведенного порталом Superjob. Аналитики отмечают, что лишь 16% руководителей компаний не откажут своим подчинённым в выплате дополнительного вознаграждения. Кроме того, согласно опросу, в каждой пятой компании премии получат только определённые сотрудники или отделы.
Между тем, на дополнительные выплаты рассчитывают 29% работающих граждан. Причём ожидают премии чаще всего молодые люди в возрасте до 24 лет.
Кстати, ранее НСН писала, что более трети опрошенных Общественной палатой РФ граждан страны считают, что размер справедливой минимальной оплаты труда должен превышать 50 тысяч рублей. Согласно результатам проведенного исследования, эту сумму назвали 35% респондентов. Также более половины участников опроса ответили, что периодически испытывают чувство социальной несправедливости.
Доктор экономических наук, профессор, первый проректор НИУ ВШЭ Лев Якобсон в эфире НСН заявил о справедливых притязаниях россиян на более высокую зарплату, но вместе с тем отмечал невозможность это осуществить.
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