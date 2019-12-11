Опрос: Большинство россиян останутся без новогодней премии

Подавляющее большинство работодателей не будут премировать сотрудников своих компаний к Новому году. Об этом говорят данные исследования, проведенного порталом Superjob. Аналитики отмечают, что лишь 16% руководителей компаний не откажут своим подчинённым в выплате дополнительного вознаграждения. Кроме того, согласно опросу, в каждой пятой компании премии получат только определённые сотрудники или отделы.

Между тем, на дополнительные выплаты рассчитывают 29% работающих граждан. Причём ожидают премии чаще всего молодые люди в возрасте до 24 лет.