Минтруд испортил Новый год российским чиновникам
В Минтруде напомнили российским чиновникам о недопустимости принимать подарки даже от подчиненных, а также на официальных мероприятиях. Подобные дары необходимо сдавать, пишет Ura.ru. Кроме того, недопустимо принимать подарки за выполнение служебных обязанностей и в нерабочее время.
«Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности», — цитирует слова главы ведомства РИА «Новости».
Напоминание о запрете на подарки были направлены в федеральные органы власти, высшие органы исполнительной власти субъектов РФ, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации. В случае нарушения запрета чиновник может быть наказан вплоть до увольнения, а в случае, если подарок будет признан взяткой, дело может дойти и до уголовной ответственности.
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