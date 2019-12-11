Минтруд испортил Новый год российским чиновникам

«Положения антикоррупционного законодательства и Гражданского кодекса Российской Федерации содержат запрет на дарение подарков лицам, замещающим государственные и муниципальные должности», — цитирует слова главы ведомства РИА «Новости».

Напоминание о запрете на подарки были направлены в федеральные органы власти, высшие органы исполнительной власти субъектов РФ, Банк России, государственные внебюджетные фонды и госкорпорации. В случае нарушения запрета чиновник может быть наказан вплоть до увольнения, а в случае, если подарок будет признан взяткой, дело может дойти и до уголовной ответственности.



