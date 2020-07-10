Опрос: Большинство россиян не готовы отказаться от наличных

Подавляющее большинство россиян, а именно 78%, не готовы отказаться от наличных денег при оплате услуг и товаров Об этом говорят данные опроса, проведенного порталом Superjob. При этом, аналитики подчеркивают, что продолжать пользоваться купюры намерены 79% опрошенных женщин и 76% мужчин.

Добавим, в 2014 отказаться от расчёта наличными были не готовы 68% респондентов.