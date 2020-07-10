Опрос: Большинство россиян не готовы отказаться от наличных
Подавляющее большинство россиян, а именно 78%, не готовы отказаться от наличных денег при оплате услуг и товаров Об этом говорят данные опроса, проведенного порталом Superjob. При этом, аналитики подчеркивают, что продолжать пользоваться купюры намерены 79% опрошенных женщин и 76% мужчин.
Добавим, в 2014 отказаться от расчёта наличными были не готовы 68% респондентов.
Кстати, в конце июня стало известно, что целый ряд отечественных кредитных организаций отмечают рост снятия наличных в банкоматах после отмены ограничений, введённых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В частности, спрос на данную операцию с начала июня по сравнению с апрелем-маем, вырос на 32—35% в МКБ, на 30% — в Почта Банке, на 29% — в Новикомбанке, на 23% — в ВТБ, сообщает Ura.ru.
Аналогичную тенденцию отмечают в Сбербанке, Райффайзенбанке, ПСБ, Росбанке, «Тинькофф», банках «Дом.РФ» и «Хоум Кредит», пишет RT. По оценке банков, речь идёт об отложенном спросе на наличные, который теперь можно удовлетворить.
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