В России выступили с идеей деноминации рубля в 100 раз

Из-за резкого роста количества наличных денег в стране целесообразно провести новую деноминацию рубля. С таким предложением выступил руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, пишут «Ведомости».

Он, в частности, отметил, что ЦБ к началу июля отметил рост объёма наличной денежной массы выше отметки в 11,6 триллиона рублей. Это означает, что в среднем на каждого россиянина приходится по 80 тысяч наличных денег.

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Деньги из банков забирает как бизнес, который уходит в «серые схемы» и платит зарплаты в конвертах, так и граждане. По оценке Разуваева, за прошлый год граждане получили 13 триллионов рублей незадекларированного дохода.

По мнению аналитика, можно провести деноминацию рубля в 100 раз, после которой бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — 70 копеек. Однако другие эксперты не согласны с Разуваевым: они предвидят панику населения и массовую скупку долларов, а также расходы бизнеса на перенастройку оборудования.

Последняя деноминация в России прошла в 1998 году. Тогда на тысячу рублей старого образца выдавали один рубль в новых деньгах.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
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