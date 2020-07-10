В России выступили с идеей деноминации рубля в 100 раз

Деньги из банков забирает как бизнес, который уходит в «серые схемы» и платит зарплаты в конвертах, так и граждане. По оценке Разуваева, за прошлый год граждане получили 13 триллионов рублей незадекларированного дохода.

По мнению аналитика, можно провести деноминацию рубля в 100 раз, после которой бутылка воды будет стоить 30-70 копеек, проезд в метро — 50 копеек, а доллар — 70 копеек. Однако другие эксперты не согласны с Разуваевым: они предвидят панику населения и массовую скупку долларов, а также расходы бизнеса на перенастройку оборудования.

Последняя деноминация в России прошла в 1998 году. Тогда на тысячу рублей старого образца выдавали один рубль в новых деньгах.

