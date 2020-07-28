Опрос: Большинство россиян не доверяет электронным трудовым книжкам

Больше половины россиян предпочтут сохранить бумажную трудовую книжку и отказаться от электронной, свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, 63% респондентов из числа тех, кто ещё не оформил электронную трудовую книжку, готовы сделать выбор в пользу бумажного документа. 30% согласны перейти на цифровые книжки, пишет РБК. Среди работающих 56% не хотят расставаться с бумажной версией.

Раскрыты детали перехода на электронные трудовые книжки

Как показал опрос, сторонников перехода на электронные цифровые книжки больше всего среди молодёжи до 24 лет (51%),а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36%). Люди старше 60 лет и жители сельской местности меньше доверяют цифровым технологиям.

В числе главных недостатков цифровой версии трудовой книжки опрошенные называют вероятность потери данных при сбое (68%) и угрозу утечки данных (69%).

Оформить электронную цифровую книжку в России можно с 1 января 2020 года.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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