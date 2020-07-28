Опрос: Большинство россиян не доверяет электронным трудовым книжкам

Как показал опрос, сторонников перехода на электронные цифровые книжки больше всего среди молодёжи до 24 лет (51%),а также среди жителей Москвы и Санкт-Петербурга (36%). Люди старше 60 лет и жители сельской местности меньше доверяют цифровым технологиям.

В числе главных недостатков цифровой версии трудовой книжки опрошенные называют вероятность потери данных при сбое (68%) и угрозу утечки данных (69%).

Оформить электронную цифровую книжку в России можно с 1 января 2020 года.

