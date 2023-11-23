Опрос: Большинство россиян берут кредит на ремонт квартиры

Также россияне брали кредиты на покупку бытовой техники (20,4%) и повседневные расходы (16,7%). В ТОП-5 также вошли займы на путешествие (14,8%) и на лечение (13%).

Чаще всего оформлялись кредиты на сумму от 100 до 500 тысяч рублей (40,7%) и на срок более полутора лет (63%).

Отмечается, что в 2023 году в долг у банка взяли деньги 30% участников опроса, а 9,3% из них оформили сразу три займа. Досрочно закрыли кредит 22% респондентов, остальные продолжают выплачивать.

Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предложила ввести в России обязательное психологическое тестирование заёмщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

