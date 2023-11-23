Опрос: Большинство россиян берут кредит на ремонт квартиры
Большинство россиян (33,3%), оформлявших потребительские кредиты в 2023 году, тратили заёмные средства на ремонт и обустройство своего жилья, сообщает Газета.Ru со ссылкой на опрос банка Синара.
Также россияне брали кредиты на покупку бытовой техники (20,4%) и повседневные расходы (16,7%). В ТОП-5 также вошли займы на путешествие (14,8%) и на лечение (13%).
Чаще всего оформлялись кредиты на сумму от 100 до 500 тысяч рублей (40,7%) и на срок более полутора лет (63%).
Отмечается, что в 2023 году в долг у банка взяли деньги 30% участников опроса, а 9,3% из них оформили сразу три займа. Досрочно закрыли кредит 22% респондентов, остальные продолжают выплачивать.
Ранее глава комитета Госдумы по делам семьи Нина Останина предложила ввести в России обязательное психологическое тестирование заёмщиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru